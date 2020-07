“Tegen 2027 alle openbare verlichting omgebouwd naar LED”





Wannes Vansina

20 juli 2020

11u25 0

Mechelen pronkt sinds vrijdagavond met een Sint-Romboutstoren in een LED-kleedje, maar daar blijft het niet bij. De ‘relighting’ van het monument is maar een klein onderdeeltje van de totale ‘verledding’ van alle openbare lichtarmaturen in de stad. “Bijna de helft van de 10.000 straatlampen werd ondertussen omgebouwd. De komende jaren steken we nog een tandje bij zodat tegen 2027 de volledige openbare verlichting omgebouwd is naar LED”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. De plaatsing van LED-lampen is goed voor het milieu en de energiefactuur. Ze verbruiken driekwart minder.