’t Vliegend Peert onderzoekt kunstwerken op afstand Wannes Vansina

05 mei 2020

16u39 0 Mechelen Centrum voor Oude Kunst ’t Vliegend Peert in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen schat al meer dan vijftien jaar gratis kunstwerken en blijft dat ook in coronatijden doen. Conservator Jan Op de Beeck stelt zijn expertise voortaan online ter beschikking.

“Bezitters van oude schilderijen en beeldhouwwerken kunnen nu via mail foto’s van hun kunstwerk zenden voorzien van de nodige informatie over materiaal, afmetingen en eventuele signaturen. De experten zullen dan trachten uitspraak te doen over authenticiteit, ouderdom en eventuele waarde van het kunstwerk”, nodigt hij uit.

Op de Beeck was jarenlang expert bij de AVRO voor het televisieprogramma Kunst en Kitch, maar bleef vervolgens kunstwerken gratis schatten. “Omdat het leuk is en bijzonder ontspannend om te doen”, lacht de kunstkenner.

Foto’s van kunstobjecten (ook de achterzijde!) zijn welkom via vliegendpeert@skynet.be met vermelding ‘gratis expertise’.