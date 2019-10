“Stel oud-ziekenhuis Leopoldstraat open voor daklozen” Wannes Vansina

06 oktober 2019

14u48 0

Vlaams Belang Mechelen zal komende gemeenteraad pleiten voor het openstellen van de voormalige ziekenhuiscampus in de Leopoldstraat voor daklozen, zoals de stad nu al doet voor asielzoekers aan de Zwartzustersvest. “De winter komt er aan en een aantal daklozen kan geen kant meer op. De noodopvang op de Wollemarkt zit vol, de winteropvang van vorig jaar in de Hanswijkstraat moet nu dienen voor de re-integratie van jonge criminelen”, zegt fractieleider Frank Creyelman. Schepen van Welzijn Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+) belooft dat er een nieuwe winteropvang komt. “Die gaat zeker terug open en onder dezelfde vorm als vorig jaar. We bekijken momenteel welke locaties in aanmerking komen.” De campus in de Leopoldstraat is overigens geen stadseigendom, maar van DGI Vastgoed dat er een nieuwbouwproject wil realiseren.