“Steek de zorgmedewerkers een kaartje onder ’t hart” Wannes Vansina

20 maart 2020

17u11 0

Kaartjes en tekeningen maken. We doen het al vrij massaal, maar het kan altijd nog beter. Zo riep Marys Langlet uit Mechelen al haar contacten op om net zoals zij te schrijven naar de ziekenhuizen en de woonzorgcentra om de medewerkers ‘een kaartje onder ’t hart te steken’. “We laten hen hierdoor voelen dat we aan hen denken en meeleven, hen steunen en een groot respect hebben met wat zij daar presteren”, zegt ze. Marys wil ook dat we dat blijven doen. “Blijf ook schrijven, zolang het nodig is, tot het grote gevaar bestreden is.”

