‘Stadsgidsen Mechelen’ heeft nieuwe huisstijl Tim Van Der Zeypen

11 oktober 2020

15u30 0 Mechelen De Koninklijke Gidsenbond Mechelen heeft vandaag zijn nieuw fris imago voorgesteld. Niet enkel volgde er een nieuw logo en naam, er kwamen ook nieuwe en aangepaste wandelingen.

Er werden vandaag grote middelen ingezet om de nieuwe huisstijl van de Mechelse stadsgidsen voor te stellen. Zo verzamelden alle 81 actieve gidsen zondagvoormiddag op de Grote Markt voor een foto. Die werd getrokken vanuit de lucht en met een drone.

De nieuwe huisstijl houdt niet enkel een nieuwe naam en een nieuw logo in, maar ook nieuwe wandelingen. Eén van het kreeg de naam: ‘Van Pest tot Covid-19’. Een wandeling over de geschiedenis van de pest in Mechelen en het huidige coronavirus.

Opmerkelijk is dat naast de lange wandelingen, er ook ingekorte versies van de wandelingen zijn. “Omdat uit onderzoek en ervaring is gebleken dat mensen die Mechelen bezoeken vaak opteren voor kortere wandelingen”, luidt het. “Op die manier kunnen ze achteraf de stad kunnen gaan shoppen of iets gaan eten en drinken.”