“Stad zet hoogbejaarde mensen op straat voor schamel financieel gewin” Wannes Vansina

27 september 2019

13u33 0 Mechelen PVDA Mechelen heeft vrijdag voor het Mechelse stadhuis actie gevoerd tegen wat de partij “het op straat zetten van hoogbejaarde mensen voor schamel financieel gewin” noemt. Volgens het stadsbestuur creëert de oppositiepartij alleen maar “onnodige angst”. “Natuurlijk zetten we geen oudere mensen op straat.”

Sociaal Huis Mechelen besliste een reeks woningen te verkopen. Een aantal wordt bewoond door oudere Mechelaars die daar al sinds de jaren 1970 huren. “Hen nu verplichten om op te krassen, is onmenselijk”, zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens, die symbolisch de oude dag van de vijf betrokken bejaarden veilde. Fotokaders met tekeningen van de bewoners gingen letterlijk onder de hamer.

In de verkoopsovereenkomst staat dat de mensen na verkoop nog drie jaar zullen kunnen blijven wonen, om hen de tijd te geven een woning te vinden op de private huurmarkt. “Zij beschikken ook niet over de financiële middelen om op de private huurmarkt iets betaalbaar te vinden”, aldus Tuypens, die de gemeenteraad maandag zal voorstellen om de verkoop uit te stellen.

Schepen van Eigendommen Koen Anciaux (Vld-Groen-M+) zegt de actie van PVDA te betreuren. “De verhuur van woningen op de privé-markt is geen kerntaak van de lokale overheid. Natuurlijk gaan we geen oudere mensen op straat zetten. We zullen samen en in overleg met deze oudere bewoners en hun familieleden de best mogelijke sociale oplossing uitwerken.”