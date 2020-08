#Soundofsilence voert actie op Grote Markt: “Onze maatschappij is tikkende tijdbom geworden” Wannes Vansina

27 augustus 2020

'Ik heb mijn pensioen alleen gevierd.' 'Ons turngala kan niet doorgaan.' 'Geen acties = geen geld in de kas.' 'Ik kan mijn jawoord niet geven.' Het waren maar enkele boodschappen van een actie van #Soundofsilence donderdag op de Grote Markt van Mechelen.

#Soundofsilence is een drukkingsgroep om de eventsector te ondersteunen. Donderdag om 12.15 uur stuurden actievoerders in verschillende steden een “muisstil en tegelijk oorverdovend” signaal uit naar politici en wetenschappers.

“Onze maatschappij is een tikkende tijdbom geworden. We hebben nood aan samenhang en verbinding, aan elkaar ontmoeten. Laat ons dat dan ook in een gecontroleerde, veilige omgeving doen”, luidde de oproep, die heel breed werd opengetrokken.

“We willen het signaal geven dat heel veel mensen in de kou staan. Niet alleen de evenementensector, maar ook niet-gesubsidieerde cultuurhuizen liggen stil. Verenigingen zien hun werking gehypothekeerd omdat ze geen fondsenwerking kunnen doen”, vertelt Thomas Van de Velden van Cravat Evens, dat de actie in Mechelen organiseerde.

“Doordat niets meer kan doorgaan, wordt de maatschappij harder en individualistischer. Wij dragen een duidelijk perspectief en werkbaar kader.”

Tijdens de actie nam acteur Christophe Stienlet het woord. “Het water staat aan de lippen van de hele sector. Er is een virus, dat snappen we, maar we kunnen daar perfect coronaproef mee omgaan. Laat ons dat dan ook doen.”