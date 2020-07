“Slechts een handvol mensen moeten sensibiliseren”: rustige nacht voor politie tijdens eerste avondklok Tim Van Der Zeypen

30 juli 2020

15u35 0 Mechelen De inwoners van het Mechelse arrondissement hebben de avondklok en de verstrengde maatregelen binnen de provincie Antwerpen goed opgevolgd. Dat blijkt uit een rondvraag bij de verschillende politiezones.

“Wij hebben een rustige nacht gekend waarbij de nieuwe regelgeving omtrent het COVID-19 virus goed werd nageleefd”, luidt bij de grootste politiezone in ons arrondissement. Volgens zijn woordvoerder Dirk Van de Sande leefde ook de horeca in zowel Mechelen als Willebroek het verplichte sluitingsuur van 23 uur goed na. “We hebben slechts een handvol mensen moeten sensibiliseren. Zij droegen ofwel geen mondmasker of respecteerden de avondklok niet”, aldus Van de Sande. “Maar meteen na het sensibiliseren werd er geluisterd. Het ging dus vaak om een vergetelheid of wat verstrooidheid.”

Te dicht bij elkaar

Ook bij hun collega’s uit Lier bleef het rustig. “Nagenoeg iedereen droeg een mondmasker en alle horeca was dicht om 23 uur”, verduidelijkt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Na 23.30 uur was er ook bijna geen volk meer op straat.” Wel kreeg de politie een melding binnen van een café waar er aan één tafeltje vijf personen zaten. Verder bleef het ook kalm in Heist-op-den-Berg. De politie moest wel ingrijpen op twee terrassen van café’s. “Er werd vastgesteld dat de mensen er te dicht bij elkaar zaten”, zegt Kim Bastiaens van de politiezone Heist. “Problemen met horecazaken die te lang open waren, zijn er niet gemeld.”

Sensibiliserend

Ook in de vier gemeenten van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) én in zowel Berlaar als Nijlen vreedzaam. “Er waren geen incidenten, noch onregelmatigheden”, vertelt woordvoerster Sue Mutton van de politiezone Berlaar-Nijlen. “Iedereen heeft zich deftig aan de nieuwe maatregelen gehouden.” Tot slot werden de maatregelen en de avondklok in Bornem én Puurs-Sint-Amands goed nageleefd. Er werden ook hier geen problemen gemeld met de sluitingsuren in de horeca. “Voor de nieuwe maatregelen, zullen wij de komende dagen nog sensibiliserend optreden. Daarna zullen er indien nodig boetes worden uitgeschreven”, besluit korpschef Jan Van de Vreken van de politiezone Klein-Brabant.