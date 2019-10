“Senioren en gezinnen behoed voor prijsverhoging Hof van Busleyden” Wannes Vansina

14 oktober 2019

Dankzij sp.a komt er geen extra prijsverhoging voor senioren en gezinnen voor het Mechelse museum Hof van Busleyden. Het seniorentarief en het tarief voor gezinnen bleken vorige week verdwenen uit de lijst die werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens de stad gaat het om een misverstand in de communicatie en werd een onvolledige tabel doorgegeven. “Aan de balie zijn steeds de juiste tarieven gehanteerd en dat blijft ook zo”, aldus Cultuurschepen Björn Siffer. sp.a-fractieleider Thisj Verbeurgt ziet dat anders. “Zonder onze tussenkomst had men wellicht binnen enkele maanden gewoon de nieuwe lijst doorgevoerd en hadden senioren en gezinnen toch het extra verhoogde tarief moeten betalen. Ik ben tevreden dat we dit hebben kunnen rechtzetten.” Eerder werd wel beslist tot een algemene prijsverhoging van een euro.