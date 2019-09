‘Robin Hood van Groen’ ambieert covoorzitterschap: “Groen is geen partij voor de happy few” Wannes Vansina

14 september 2019

08u00 0 Mechelen Wordt een Mechelse op 19 oktober de nieuwe voorzitter van Groen? Officieel is Rina Rabau (35) bij de verkiezing kandidaat-ondervoorzitter onder Björn Rzoska, maar bij een overwinning zullen beiden het voorzitterschap delen. Een portret van de ‘Robin Hood’ die onlangs een nominatie om te zetelen als gecoöpteerd senator weigerde.

Huidig voorzitter Meyrem Almaci verdedigt haar voorzitterschap en wil zichzelf opvolgen. De tandem Rzoska-Rabau vormt de belangrijkste uitdager. “Voor alle duidelijkheid: dit is geen kandidatuur tegen Meyrem. Ik heb haar heel graag. Maar we hebben als partij bij de jongste verkiezingen niet gehaald wat we hoopten en we moeten goed nadenken over hoe we beter kunnen doen”, is Rabau kritisch.

Rzoska en Rabau staan niet voor een andere inhoudelijke koers, wel voor een andere stijl. “Fundamenteel is iedereen het er in de partij over eens dat er radicale verandering nodig is. Het moet anders. Ook Björn en ik zijn radicaal in onze ambities, maar pragmatischer in de aanpak. In het parlement hebben we mensen nodig die op de barricades gaan staan, maar een voorzitter moet daar boven staan en een spelverdeler zijn. Hij moet verzoenen. Het ultieme doel is beleid te kunnen voeren en daar moet je bondgenoten voor zoeken.”

Oplossingsgericht

Rzoska is sinds 2014 fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, Rabau is kabinetschef voor Ecolo-Groen in Elsene, gemeenteraadslid en provincieraadslid. De twee leerden elkaar nog niet zo heel lang geleden kennen. Toevallig dan nog, op 25 mei vorig jaar. “Hij moest naar UGC en was aan Nekkerspoel, waar ik woon, verkeerd gelopen. Ik heb hem de weg getoond en vertelde hem dat ik een provinciale campagne aan het voeren was. Hij kwam met goede raad en advies. Ik dacht: tiens, een politicus die niet alleen met zichzelf bezig is.” Afgelopen zomer sprak Rzoska haar aan en vroeg hij, na enkele lange gesprekken, of ze zijn running mate wilde worden.

Samen willen ze op een andere manier aan politiek doen. Ze stoort zich enorm aan de meeste debatten in pakweg ‘De zevende dag’. “Die gaan louter en alleen over het bewijzen van het eigen grote gelijk. Dat is niet oplossingsgericht. Ik wil een debat net om samen tot een oplossing te komen, dáár zijn we voor gemandateerd.” De ruziecultuur is volgens haar meteen ook de reden waarom zoveel mensen niet of ongeldig hebben gestemd. “Ze keren zich af van de politiek omdat ze die beu zijn en teleurstellend vinden, en ik begrijp dat. Ik wil tonen dat het anders kan en moet.”

Covoorzitterschap

Anders is de aanpak alleszins. Een dag voor de verkiezing zullen Rabau en Rzoska een amendement voor statutenwijziging aan de partij voorleggen om naar een covoorzitterschap te kunnen gaan, zoals dat nu al bestaat bij Jong Groen en Ecolo. “Politiek doe je niet alleen, maar is een ploegsport. Dat willen we verzinnebeelden. Björn en ik zouden elkaar perfect aanvullen. We willen de partij verbreden, samen met alle mandatarissen, leden, vrijwilligers en mensen van goede wil.” Ze wil ook meer diversiteit. “Ik vind het heel jammer dat we in de Kamer amper mensen met een migratieachtergrond hebben.”

Robin Hood

Verbinden is voor Rabau de rode draad. “Ik ben een kind van de wereld. Ik heb Griekse, Congolese en Belgische roots, maar mijn naam verwijst naar een oud Nederlands woord.” Een rabauw is een struikrover, wat de politica graag vertaalt in “een Robin Hood”. “Ik ben trots op die naam, associeer mij daarmee. Ik was tot 2011 bij sp.a, ben nog altijd sociaaldemocraat. Maar ik ben gaan inzien dat dit onlosmakelijk verbonden is met ecologie. We moeten meer duidelijk maken dat Groen een partij voor iedereen. De klimaatproblematiek treft net de allerzwaksten eerst. De mensen die in de slechtste huizen en de slechtste luchtkwaliteit wonen, zijn mensen met een bescheiden inkomen. Het beeld dat groen een partij is voor de ‘happy few’, klopt niet.”

Senaat geweigerd

Dat Groen gelooft in Rabau, mag blijken uit de nominatie na de verkiezingen om te zetelen als gecoöpteerd senator. Ze bedankte voor de eer. “Ik heb heel hard campagne gevoerd voor een plaats in de Kamer, maar heb dat jammer genoeg niet gehaald. In de senaat zou ik visibiliteit krijgen, maar het schuurde langs alle kanten. Ik wil mijn plaats verdienen. ‘Allez Rina, wat doe je nu? Je krijgt een kans om zichtbaar te worden, maar je zegt nee’, zeiden velen in de partij achteraf. Maar ik blijf achter mijn beslissing staan.”