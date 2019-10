“Retailpark mag 12.000 m2 verharden, maar bewoners krijgen aanmaning voor voortuin van amper 10 m2” Wannes Vansina

01 oktober 2019

16u03 0 Mechelen Elf eigenaars van een woning op de Liersesteenweg hebben van de stad een aanmaning gekregen omdat ze hun voortuin hebben verhard. Voor sommigen komt dat als een complete verrassing, want de werkzaamheden werden al pakweg vijftien jaar geleden uitgevoerd door vorige eigenaars.

Sp.a-gemeenteraadslid Karel Geys (sp.a) vindt de brief van de stedelijke bouwdienst ongehoord. “Een tiental gezinnen krijgt plots te horen dat ze een bouwovertreding hebben begaan door hun voortuin te verharden. Ze worden erop gewezen dat ze een regularisatie kunnen aanvragen, maar dat de kans groot is dat deze zal worden geweigerd en dat ze hun voortuin zullen moeten uitbreken. Tussen die mensen zitten er een hoop die de woning in de huidige toestand hebben gekocht en waarbij in de notariële akte geen sprake is van een overtreding.”

Pieter Denayer is een van hen. Hij kocht zijn woning vijf jaar geleden, met verharde voortuin. “Ik zou niet weten wanneer dat gebeurd zou zijn. Na de brief hebben we snel met de bouwdienst gebeld en een afspraak gemaakt. Die werd intussen geannuleerd door de stad. Weten ze het daar nu zelf niet goed? We hopen in elk geval dat we niet moeten uitbreken. Dat zou absurd zijn.”

Gelijkheidsprincipe

Volgens schepen Greet Geypen (Vld-Groen-M+) zijn er controles gebeurd na meerdere klachten over de verharding van voortuinen als parkeerplek, waardoor de plaatsen langsheen de straat niet meer bruikbaar zouden zijn. “De dienst handhaving heeft elf personen aangeschreven, omwille van het gelijkheidsprincipe. Het is wel niet onze intentie strafrechtelijk te vervolgen, maar willen er wel op wijzen dat er niet zal worden getakeld als wagens voor die verharde opritten parkeren.”

Overigens leeft de problematiek wel in de buurt ter hoogte van de Kleine Malinwa, niet alleen vanwege de parkeerproblematiek. “Komen er nieuwe eigenaars, dan maakt de groene voortuin plaats voor verharding. Ik vind dat uiterst jammer, al ben ik niet gaan klagen bij de stad”, zegt buurtbewoner Marieke Coorevits.

Malinas

Volgens Geys staat de handelswijze in schril contrast met deze in verband met het komende retailpark in de lus. “Bewoners krijgen een aanmaning voor een verharding van ocharme 10 vierkante meter, terwijl Malinas 12.000 m2 mag verharden voor parking. De milieuwinst voor het ondergronds brengen van die plaatsen zou gigantisch zijn. Doe er iets aan.” Het stadsbestuur lijkt dat niet van plan. “Er wordt waterdoorlatend materiaal gebruikt voor de aanleg”, aldus schepen Patrick Princen (Vld-Groen-M+).