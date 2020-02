“Regio Rivierenland rolmodel tegen verrommeling” Wannes Vansina

21 februari 2020

17u04 0 Mechelen De twaalf gemeenten uit het arrondissement Mechelen telden in 2012 liefst 257 vrijwillige samenwerkingsverbanden. Om wat aan die “verrommeling” te doen, werd Regio Rivierenland opgericht. “Intussen zijn we een rolmodel voor Vlaanderen.”

Heel wat thema’s en beleidsdomeinen stoppen niet aan de gemeentegrens en dus ontstaan er samenwerkingsverbanden. Het gevolg: een complex en onoverzichtelijk landschap. Daarom richtten de twaalf gemeenten in 2016 Regio Rivierenland op.

“We creëerden een daadkrachtig regionaal model dat ook besluiten kan nemen”, zegt algemeen directeur van IGEMO Peter De Bruyne. Bovenaan staat een regionale mandaatgroep met onder meer burgemeesters en regionale parlementairen die maandelijks bijeenkomt. Daaronder regionale beleidsgroepen rond verschillende thema’s zoals mobiliteit, welzijn en ruimtelijke ordening.

Volgens voorzitter van de regionale mandaatgroep Koen Van den Heuvel is de samenwerking succesvol. “In die mate dat het regionaal samenwerkingsmodel van regio Rivierenland functioneert in Vlaanderen als rolmodel van optimaal samenwerken.”

Wel beperken de twaalf zich niet tot samenwerkingen binnen de regio. Waar dat nodig is, wordt rekening gehouden met de geografische realiteit van functionele relaties.

Een keer per jaar wordt een ‘Staten-Regionaal Rivierenland’ georganiseerd. De volgende vindt plaats op 7 maart in het Mechelse Cultuurcentrum. Iedereen kan gratis deelnemen aan sessies over zorgregio’s en klimaatoplossingen. Inschrijven kan via www.regiorivierenland.be.