‘Racing Cycling Club’ verdeelt groen-witte mondmaskers



Els Dalemans

30 mei 2020

12u29 0 Mechelen Maar liefst 1.600 groen-witte mondmaskers werden de voorbije weken besteld bij voetbalclub Racing Mechelen. Om al die leveringen op honderden adressen te krijgen, hielp de Racing Cycling Club Mechelen (RCCM) zaterdag een handje.

“Racingers en sympathisanten bestelden de voorbije weken massaal mondmaskers in de clubkleuren, we kregen zelfs bestellingen uit Dordrecht en Dublin! Ook de abonnees van afgelopen seizoen krijgen als bedanking een gratis exemplaar. Al die maskers moeten ook bij de Racingers aan huis geleverd worden, en daarbij hielpen de sportievelingen van RCCM een handje”, zegt koerier van dienst Arnout Geys.

1.000 kilometer

“Eerder deze week gingen we al mondmaskers bussen in Mechelen zelf, zaterdag reden we met tien fietsers de ruimere regio rond. We leverden in Duffel, Rumst, Lier, Heist-op-den-Berg, Klein-Brabant… Eén fietser reed zelfs tot in Wuustwezel. We zullen samen toch vlot meer dan 1.000 kilometer op de teller hebben na deze actie. Niet alleen voor ons is dit een fijne actie, ook de Racingers zelf waren blij met ons bezoekje.”

Nieuw ontwerp

De opbrengst van de verkoop en verdeling van de mondmaskers gaat volledig naar de jeugdwerking van Racing. “We willen graag nog een nieuwe lading mondmaskers ontwerpen en bestellen. Dit keer willen we onze supporters mee betrekken bij het ontwerp, zij zullen onze mondmaskers de komende weken immers dragen.”