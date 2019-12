“Plopsaqua zal ons versterken.” Technopolis licht ambities voor toekomst toe Wannes Vansina

04 december 2019

18u25 0 Mechelen “De realisatie van het zwembad zal ons versterken.” De toewijzing van het terrein aan Plopsa maakt deel uit van de langetermijnvisie van Technopolis.

Kort voor de infomarkt van Plopsa gaven voorzitter Luc Van den Brande en CEO Stephane Berghmans toelichting bij de strategische langetermijnvisie voor Technopolis. De ambitie: iederéén fascineren voor wetenschap en technologie om meer dan ooit de doorstroom naar STEM-studierichtingen te stimuleren.

1+1=3

De bouw van Plopsa zal volgens hen daarbij helpen. “1+1=3”, zegt Van den Brande. Technopolis rekent op een groter bereik. “We zullen bezoekers aantrekken die we anders niet hadden bereikt”, zegt Berghmans.

Ook de huurkomsten zijn van belang en komen bovenop de investeringssubsidie van 10 miljoen euro die Technopolis eerder dit jaar kreeg om de missie te ondersteunen.

Sleet

Die subsidie dient om Technopolis als wetenschapscommunicatiecentrum actueel en relevant te houden, zowel online als offline.

In Technopolis zullen de exposities grondig worden vernieuwd. “Er zit sleet op”, zegt de voorzitter. In dat kader is het centrum op zoek naar externe stakeholders voor een ‘partnetzone’ die hun nieuwste technologieën en hun laatste wetenschappelijk onderzoek aan een heel breed publiek willen laten zien.

Proeftuin

“Technopolis zal evalueren naar een proeftuin waar je de digitale toepassingen van de toekomst kan proeven en kan kennismaken met het laatste wetenschappelijk onderzoek”, zegt Berghmans. “We kennen vandaag maar 25% van alle middelen en mogelijkheden die we ter beschikking zullen hebben over 15 jaar”, besluit Van den Brande.