“Piekmoment op maandag, maar alle stalen voorlopig negatief”: Mechelse ziekenhuizen voerden al tientallen coronatesten uit Tim Van Der Zeypen

03 maart 2020

16u45 0 Mechelen Tientallen ongeruste patiënten met symptomen van het coronavirus hebben zich sinds afgelopen weekend gemeld in de verschillende ziekenhuizen in Mechelen, Lier, Bonheiden, Rumst en Bornem. Er werden stalen afgenomen en deze werden allemaal geanalyseerd in het labo van UZ Leuven. Voorlopig dook het COVID-19 virus in onze regio nog niet op.

Artsen en verpleegkundigen in de verschillende ziekenhuis in het Mechelse arrondissement draaien momenteel overuren. Met het einde van de Krokusvakantie veronderstelden specialisten een toename van het aantal patiënten met het coronavirus alsook een stijging van het aantal patiënten met vermoedens van een besmetting. Ziekenhuizen namen dan ook hun voorzorgsmaatregelen en waren indien nodig zeer goed voorbereid.

De eerste meldingen in onze regio kwamen vanuit Lier. Zo was er zaterdag al een vrouw die zich aanbood in het Heilig-Hartziekenhuis, zondag volgde er een tweede patiënt. Bij beiden werd een neus- en mondstaal afgenomen en opgestuurd naar het referentielaboratorium van het UZ Leuven. “Na analyse werden beide stalen als negatief beoordeeld. De patiënten waren dus niet besmet”, bevestigt woordvoerster Barbara Kempeneers.

Piekmoment

Maandag volgde er een eerst piekmoment in het ziekenhuis. “Toen moesten er een tiental stalen worden afgenomen. Ze vertoonden de ziektesymptomen en voldeden aan de voorwaarden om getest te worden op het coronavirus”, gaat Kempeneers verder. “Voorlopig kregen al enkele stalen een negatieve beoordeling en konden deze patiënten worden gerustgesteld. De andere stalen worden momenteel nog onderzocht in het UZ Leuven.”

Ook in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden zagen ze het aantal ongeruste patiënten toenemen. Zondag werden er twee stalen afgenomen, maandagvoormiddag volgden er opnieuw twee. “Inmiddels kwamen er zich opnieuw enkele patiënten melden en moesten er opnieuw vijf stalen worden genomen”, luidt het bij het ziekenhuis. “Van vier stalen is al geweten dat ze negatief waren, voor de vijf overige is het nog even afwachten.”

Permanent opgevolgd

Bij het AZ Rivierenland werden er op campus Bornem en in campus Reet in totaal al vijf stalen uitgevoerd. Deze stalen bleken na analyse negatief te zijn. Tot slot meldt het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten nog dat het de voorbije dagen een ‘zeer beperkt’ aantal patiënten moest testen. “We hebben nog niet alle resultaten maar de opgestuurde én onderzochte stalen bleken alvast negatief te zijn”, bevestigt woordvoerder Dany Daelemans.

In alle ziekenhuizen blijven ze de situatie permanent opvolgen. “Dit samen met een multidisciplinair team. De procedures worden ook steeds geëvalueerd”, besluit Daelemans. Zijn collega uit Lier vult aan: “Wij kunnen al tevreden terugblikken op de organisatie van de opvang van onze patiënten. De opgelegde structuur en de afgesproken procedures bewezen dat we alle patiënten in een veilige omgeving kunnen opvangen en behandelen.”