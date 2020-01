'Peetvader van de Vlaamse illustratie' stelt tentoon in Het Predikheren Els Dalemans

12 januari 2020

14u21 0 Mechelen André Sollie, de ‘peetvader van de Vlaamse illustratie’, exposeert nog tot en met 16 februari zijn werk in Het Predikheren in Mechelen. “Als geboren Mechelaar is het geweldig om mijn tekeningen op zo’n prachtige plek te mogen tonen.”

“Ik werd in 1947 geboren in Mechelen, en groeide er ook op. Toen ik mijn grafische opleiding ging volgen aan Sint-Lukas in Brussel, reed ik braaf elke dag met de trein heen en weer naar de Dijlestad. Daarna verhuisde ik met mijn partner naar Antwerpen, maar Mechelen zit nog altijd in mijn hart”, zegt de schrijver-illustrator.

De titel van de expo, ‘Het ijzelt in juni’, verwijst naar de gelijknamige autobiografische dichtbundel van Sollie uit 1997. Hij werd immers al snel veel meer dan een illustrator: Sollie was ook dichter, auteur van kortverhalen, schrijver van liedjesteksten voor musical en jeugdtheater en scenarist voor televisie.

“De tentoonstelling is opgebouwd rond mijn prentenboeken, maar toont naast ouder ook recenter werk, zo veel mogelijk originele tekeningen... Dat men mij ‘de peetvader van de Vlaamse illustratie’ noemt, vind ik een hele eer. Ik ben gestart in een periode waarin dit soort werk nog niet zo ingeburgerd was, hopelijk heb ik toen heel wat andere illustratoren geïnspireerd.”

‘Het ijzelt in juni’ bezoeken kan nog tot en met zondag 16 februari 2020, van dinsdag tot zondag in Het Predikheren, Goswin de Stassartstraat 88 in Mechelen.