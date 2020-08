“Patsers moeten eruit!”: Stad en politie identificeren achter de schermen verschillende snelheidsduivels die wijken teisterden Tim Van Der Zeypen

07 augustus 2020

17u50 2 Mechelen De stad Mechelen heeft de afgelopen drie weken en samen met de politie gewerkt aan de identificatie van snelheidovertreders. “Vanaf maandag slaan we onze slag”, luidt het strijdlustig bij burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Verschillende voertuig gaan eruit.”

Hoewel de politie van Mechelen-Willebroek voorlopig nog niet kan bevestigen of overdreven snelheid aan de basis ligt van het ongeval vrijdagvoormiddag in de Nekkerspoelstraat, spraken ooggetuigen van snelheden die opliepen tot honderd kilometer per uur.

Buurtbewoners vroegen een reactie van de stad en krijgen die nu ook. “Feit is dat we sinds enkele weken regelmatig af te rekenen krijgen met een kern van hardleerse snelheidsduivels. Zowel in het centrum als in de stadswijken”, klinkt het bij de stad.

Zwarte lijst

De afgelopen drie weken werkte de politiezone op de identificatie van deze snelheidsovertreders. Snelheidsindicatieborden, waaronder eentje op de Veemarkt, én camera’s zorgden ervoor dat de politie achter de schermen een lijst kon samenstellen met zware overtreders.

“Deze patsers moeten eruit”, zegt Vandersmissen nog. “Alleen kan dit niet op basis van eenmalige vaststellingen. Een bestuurlijke inbeslagname is een zware maatregelen, die goed moet worden gemotiveerd. Anders worden wij snel teruggefloten door toezichthoudende instanties.”

“Stapje verder”

Burgemeesters Bart Somers (Open VLD) en Eddy Bevers (N-VA) gingen Vandersmissen in 2019 al voor. De primeur was voor Somers in september 2019, een half jaar later trad Bevers in zijn voetsporen. Ook Vandersmissen nam in april 2020 al de wagen van een wegpiraat in beslag.

“Maar nu willen we een stapje verder gaan en meteen verschillende voertuigen in beslag nemen”, besluit Vandersmissen. “Ik wil de Mechelse straten veiliger maken, de patsers hun moordwapen uit handen nemen en de Mechelaars laten weten dat ik werk maak van hun bezorgdheden.”