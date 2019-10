‘Paljassen’ verzamelen winterjassen voor daklozen Wannes Vansina

28 oktober 2019

Vlaams Belang Mechelen verzamelt onder de noemer ‘Paljassen verdelen winterjassen’ jassen voor daklozen en leefloners. Binnenbrengen kan op 2, 9 en 16 november tussen 11 en 14 uur in het secretariaat op de Grote Markt. Volgens de partij doet de stad te weinig voor de daklozen in de stad. “Door maandelijkse acties zullen we de meerderheid blijven onder druk zetten tot er een oplossing uit de bus komt”, zegt gemeenteraadslid Frank Creyelman. Nadat het bestuur het idee om een daklozenopvang op te richten in de voormalige ziekenhuiscampus in de Leopoldstraat van de hand wees, stelt Vlaams Belang nu de oude brandweerkazerne voor. Volgens schepen van Welzijn Gabrielle De Francesco komt er deze winter wel degelijk een daklozenopvang, namelijk op de Battelsesteenweg. Meer details kon ze echter niet kwijt.