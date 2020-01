“Overtuig uw buren om ook te renoveren” Wannes Vansina

28 januari 2020

16u33 0 Mechelen “We willen nog meer Mechelaars stimuleren om te BENOveren.” Vandaar dat de stad het reglement optimaliseert voor de zogenaamde BENOvatiecoaches: experts die gratis gezinnen begeleiden bij hun energetische renovatiewerken.

De coaches voeren een energieaudit uit van de woning geven advies rond te nemen maatregelen, berekenen de kostprijs en opbrengst en begeleiden bij de uitvoering. Momenteel zijn zes coaches aan de slag bij 90 gezinnen. Volgens het nieuwe reglement, dat op 1 februari in voegen gaat, dienen woningen te dateren van voor 2006 en moeten ze beschikken over en EPC-score C, D, E of F.

Mechelaars worden ook gevraagd om hun buren te overtuigen om mee te renoveren en om ambassadeur te willen zijn. “We vragen iets meer engagement van de deelnemers, zodanig dat we op nog grotere schaal Mechelaars kunnen aanzetten tot energievriendelijke renovaties. Dat met het oog op een klimaatneutrale stad in 2050”, zegt schepen Marina De Bie.