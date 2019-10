“Optreden op een kerkhof is een hele mooie ervaring” Wannes Vansina

29 oktober 2019

16u51 0 Mechelen Gitarist-zanger Peter De Roeck organiseert op 1 november een reeks muziekoptredens op de stedelijke begraafplaats van Mechelen in het kader van Reveil. “Het wordt heel mooi”, weet hij uit ervaring. Eerder zong hij voor zijn overleden vader.

De vzw Reveil moedigt artiesten aan om 1 november nieuw leven in te blazen door ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen te brengen op begraafplaatsen in Vlaanderen. De Roeck, beter bekend als Roekie, nam een aantal jaren geleden deel na het overlijden van zijn vader. “Ik ben toen alleen met mijn gitaar naar de begraafplaats van Sint-Niklaas getrokken en dat was een heel fijne ervaring.”

Intussen zijn enkele jaren verstreken en staat hij als artiest een stuk verder. Vorig jaar bracht hij zijn eerste cd uit. “Ik heb de begraafplaats voorgesteld om zelf een Reveil-concert te organiseren. Het voorstel werd enthousiast onthaald.” Vanaf 14 uur zullen VillaB (14-15 uur), The FABs (15.30-16.15 uur) en Pauline Kaczmarek (16.30-16.45 uur) optreden.

Hijzelf en vriendin Tinne Goossens sluiten af op het moment dat de zon ondergaat (17-18 uur). Voor de gelegenheid past hij zijn repertoire aan. Vrolijke liedjes maakten plaats voor meer ingetogen songs. “Bedoeling is om met kaarsjes een sprookjesachtige sfeer te creëren. Ik vraag alle bezoekers om een lichtje mee te brengen.”

De optredens vinden plaats aan of – bij slecht weer – in de kapel. “Het is niet gebruikelijk om muziek te horen op een kerkhof, maar je krijgt als muzikant alleen maar positieve reacties. Bezoekers krijgen even de kans stil te staan. Zelf doe ik dit belangeloos, omdat je hier zoveel uit kan halen. Het wordt een hele mooie ervaring.”

Parkeerverbod

Voor bezoekers die met de wagen naar de begraafplaats komen, is het overigens opletten geblazen. Tussen 8 en 18 uur wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de Ziekebeemdenstraat: tussen Kerkhoflei en Kleine Nieuwedijkstraat moet je richting Kleine Nieuwedijkstraat (uitgezonderd De Lijn), tussen Kerkhoflei en Kadodderstraat moet je richting Kadodderstraat. Tussen 8 en 12 uur wordt een parkeerverbod ingesteld. Parkeren kan op de parking van YRKV Mechelen, Ziekebeemdenstraat 5.