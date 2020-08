“Op Milsenhof na geen zones waar uitbraak is van coronavirus” Wannes Vansina

25 augustus 2020

11u07 6 Mechelen “Met uitzondering van het zeer hoog aantal besmettingen in het woonzorgcentrum Milsenhof, zijn er geen zones of wijken waar sprake is van een uitbraak van het virus.”

Dat antwoordt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA). Die wilde weten welke wijk het sterkst werd getroffen door het coronavirus en of een aanpak op micro niveau nodig is.

“Gezien het relatief beperkt aantal besmettingen en de spreiding over het grondgebied is er in Mechelen op dit moment geen sprake van “getroffen zones of wijken. We zien evenwel een hoger aantal besmettingen in de wijken extra muros, aansluitend op de vesten dan bijvoorbeeld in de verder van het centrum verwijderde dorpskernen”, laat de burgemeester weten.

Hendrickx vindt dat antwoord, waar hij drie weken op moest wachten, onvoldoende. “Zonder de zaak te willen overroepen, vraag ik toch dat het stadsbestuur meer info zou willen verstrekken, zodat de bevolking geïnformeerd wordt – de Mechelaar heeft hier recht op.”

Met zestig nieuwe positieve gevallen op een week tijd staat Mechelen in de top-10 van de gemeenten met de meeste besmettingen (zonder rekening te houden met aantal inwoners weliswaar).