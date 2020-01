“Onze trots zal er nog statiger en prachtiger uitzien”: led-verlichting voor Sint-Rombouts Wannes Vansina

24 januari 2020

17u15 0 Mechelen Nu de buitenrestauratie van de Sint-Romboutskathedraal achter de rug is, wil de stad werk maken van nieuwe led-verlichting. “Onze trots zal er nog statiger en prachtiger uitzien.”

Alles samen is er de komende jaren een budget van meer dan 7 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe led-verlichting in de stad. Zo ook aan Sint-Rombouts. “De huidige verlichting verbruikt heel veel en sommige lampen zijn stuk. Daarnaast is er een veiligheidsrisico dat we dringend moeten aanpakken, al wil ik dat niet overdrijven”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

De toren wordt nu nog deels aangestraald van op gevels en lampen in de grond. Bedoeling is de lampen voortaan allemaal op de toren zelf te plaatsen. “We hebben al enkele kleine testjes gedaan. Het geeft een ander beeld, met minder vlekken. De toren zal er veel uniformer uitzien.” Daarnaast rekent de stad op een flinke besparing op de energiefactuur.

Overigens wil de stad ook de verlichting rondom ‘verledden’, in Onder den Toren en Sint-Romboutskerkhof, Nieuwwerk en Scheer- en Schoolstraat. Na afloop zullen de omliggende grasperkjes en plantvakken worden aangepakt.