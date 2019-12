“Onze pin met het logo van Mechelen fietsstad is een hebbeding” Wannes Vansina

02 december 2019

De eerste graad van de Technische Scholen Mechelen heeft een pin met het logo van Mechelen fietsstad ontwikkeld. Dat in het kader van de jaarlijkse fluoactie van de ouderraad en de werkgroep veiligheid en gezondheid. “Deze actie gaat steeds van start na de omschakeling naar de wintertijd. De meeste van onze leerlingen komen met de fiets naar school en zijn dan extra kwetsbaar in het verkeer. Daarom vinden we het belangrijk hen aan te moedigen om zich zichtbaar in het verkeer te begeven”, zegt directeur Marc Steemans. Dat gebeurt dus onder meer met de pin. “Een uniek hebbeding voor onze leerlingen.” De keuze is geen toeval, maar een verwijzing naar de invoering van de fietszone. “Een initiatief dat we enkel kunnen toejuichen”, aldus de directeur.