“Onze broer en zus hebben grenzen verlegd, dus willen wij dat ook doen”: Vier (schoon)broers fietsen 4.000 km voor Kom op tegen Kanker Wannes Vansina

02 december 2019

11u20 2 Mechelen Vier (schoon)broers nemen tijdens het Hemelvaartweekend deel aan het internationale peloton van de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Dat is niet alleen een sportieve uitdaging, ze hebben ook 24.000 euro startgeld nodig, een bedrag dat integraal naar kankeronderzoek gaat. “We hebben gezien hoe broer Evert en zus Dominique hebben afgezien. Dan gaan wij niet bleiten omdat we even iets verder moeten fietsen.”

Mechelaars Hendrik Winkelmans (44), Roelof Winkelmans (36) en Gunther Baert (46) en Marc Schoenmakers (52) uit Den Bosch starten op 21 mei in het Franse Rennes om vier dagen later met het internationale peloton – twee keer honderd renners – aan te komen op de Grote Markt van Mechelen, samen met de deelnemers van de ‘gewone’ 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Elke dag zullen ze zo’n 250 kilometer afleggen, die nog eens worden bemoeilijkt door een relatief groot aantal hoogtemeters (gemiddeld 2.000 per dag).

Toscane

Het schrikt hen niet in het minste af, ook al hebben ze niet echt veel ervaring. “Broer Evert kreeg in 2017 darmkanker, zus Dominique dit jaar borstkanker. Zij hebben grenzen verlegd, dan moeten wij dat ook doen”, zegt Hendrik.

Het idee komt van Roelof en ontstond in Toscane, waar de grote en hechte, nieuw-samengestelde familie jaarlijks de vakantie doorbrengt. “Twee jaar op rij waren we niet ‘en grand complet’ ten gevolge van de vreselijke ziekte. Ik wilde iets doen voor kankeronderzoek en heb mij ingeschreven. De rest is heel snel gevolgd”, zegt Roelof.

“Geen feestje”

Evert en Dominique weten het te appreciëren. De eerste is herstellende, Dominique begint vandaag maandag met bestraling. “Het is geen feestje”, zegt Dominique. “Mijn moeder kreeg ook borstkanker. Ik was toen even oud als mijn dochter nu. Gelukkig zijn we heel veel mogelijkheden verder. Als je de diagnose krijgt, dan ben je blij dat de kanker behandelbaar is. Niet iedereen heeft dat geluk.”

Ze heeft bewondering voor haar avontuurlijke broers. “Marc had nog niet eens een fiets, maar om bij te dragen aan het onderzoek doet hij het toch.” Volgens Evert is het ook typisch iets voor de familie om te doen. “We doen graag dingen samen en zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze gaan zich ook gewoon amuseren. Mogelijk kunnen we hier een traditie van maken en kan ik volgende keer wél mee.”

Radio Botanique

‘Het peloton van 4’ moet 24.000 euro startgeld ophoesten om te mogen deelnemen en wil in totaal 25.000 euro inzamelen om ook de onkosten te betalen. Ze doen dat op verschillende manieren. Op 13 december organiseren ze een spaghettiavond in De Kettinghe in Heffen, in april volgt een fuif met Radio Botanique.

Daarnaast verkopen ze champagne en T-shirts en veilen ze – voor bedrijven – gastsprekers Bart Verhaeghe (vastgoedondernemer en Club Brugge), Wouter Torfs (CEO Torfs), Christophe Degrez (oud-CEO Eneco), de oprichters van autodeelsysteem Poppy en Hendrik Winkelmans.

Meer info op teamerstwhile.com/het-peloton-van-4.