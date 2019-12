“Ofwel was ze op haar gsm bezig, ofwel begon ze te roepen”: Parket vraagt internering voor veertiger na zoveelste geval van geweld tegen ex TVDZM

13 december 2019

13u15 0 Mechelen Michel D. (43) uit Mechelen heeft zich vandaag opnieuw voor de rechter moeten komen verantwoorden. De veertiger stond terecht voor geweld tegenover zijn ex-vrouw. Het parket vroeg de internering.

Na 33 jaar werd er een tijdje geleden een streep getrokken onder het huwelijk van beklaagde en zijn inmiddels ex-vrouw. Sindsdien ging het van kwaad naar erger. Zelf kampte hij met een zware alcoholverslaving, zij ex-vrouw bleef hem al die tijd wel steeds opnieuw opvangen. Totdat ze hem definitief uit het huis zette na de zoveelste discussie die uitmondde in klappen.

“Beklaagde en zijn ex hadden een discussie om het gsm gebruik van de vrouw. Die discussie eindigde met twee vuistslagen in het gezicht van zijn ex”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. De vrouw kon vluchten via de buren, beklaagde werd opgepakt door de politie. Sindsdien zit hij in de cel. Onder meer omdat hij in het verleden al meermaals werd veroordeeld voor gelijkaardige of zelfs ergere feiten.

“Meneer is erg afhankelijk van de alcohol”, besloot Claessens. Zij vroeg dan ook de internering. De raadsman van D. vroeg de rechtbank om daar niet op in te gaan. “Meneer heeft een probleem met drank maar geen psychische problemen”, zei meester Stefan Vanbesien. “Hij heeft begeleiding nodig maar geen internering.” Een vonnis volgt op 8 januari 2020.