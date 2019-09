“Negentien katten binnengekregen op één dag, waarvan tien uit één gezin”: dierenbescherming breekt triest record Wannes Vansina

02 september 2019

18u32 0 Mechelen Alle hens aan dek maandag bij Dierenbescherming Mechelen. Het asiel kreeg maar liefst negentien katten binnen op één dag. Het trieste record is deels het gevolg van een inbeslagname van tien poezen in een keer bij een bejaard echtpaar in Putte. Eerder dit jaar werden bij het koppel ook al runderen in beslag genomen.

De politie en Dierenwelzijn voerden maandagochtend een controle uit op het adres in Putte. “Het betrof een hercontrole”, legt Brigitte Borgmans, woordvoerder voor de Vlaamse dienst Dierenwelzijn, uit. “In mei en juni was de politie al een keer langs geweest en toen werden al zestien runderen in beslag genomen en maatregelen opgelegd. Vandaag werd gecontroleerd of deze werden opgevolgd en dat bleek niet het geval voor de katten. Acht volwassen katten en twee kittens werden in beslag genomen omdat ze gebrekkig waren gehuisvest en verzorgd.”

De katten werden opgehaald door Dierenbescherming Mechelen. “Aanvankelijk was sprake van twintig katten. Uiteindelijk zijn het er tien geworden. De katten konden ook buiten, dus mogelijk hebben ze we niet allemaal. De dieren waren niet alleen slecht gehuisvest, geen enkele kat was gesteriliseerd of gecastreerd en ze zagen er niet allemaal even gezond uit. Sommige hadden etterende oogjes, andere zaten met de niesziekte”, zegt Wendy Kerselaers.

“Heel triest”

“Eigenlijk is dit heel triest”, vervolgt ze. “In situaties als deze zien die mensen hun dieren heel graag, maar zien ze niet de noden. Meestal snappen ze niet waarom de dieren worden weggehaald, maar vanuit het oogpunt dierenwelzijn kon de situatie zo niet blijven. Het is een drama voor die mensen. Knap dat ze ons toch geholpen hebben om de katten te vangen.”

Ze raadt baasjes aan hun kat altijd te laten steriliseren of castreren. “Twee katten kan je aan, zes misschien ook nog. Maar op een bepaald moment kan je het niet meer aan en loopt het volledig uit de hand.” De dierenarts had de handen vol met de verzorging en het onvruchtbaar maken. “Dit is al de tweede keer dat we een ‘hoarder’ hebben dit jaar, maar vorige keer waren we er veel te laat bij. Ook toen werd gebeld voor twintig katten, maar bleken er nog maar vijf in leven”, vertelt Kerselaers.

Een geluk bij een ongeluk: de katten zijn sociaal. “Het is duidelijk dat hun baasjes hen graag zagen. We zijn er vrij zeker van dat we voor hen een goed plaatsje gaan vinden.” Dierenwelzijn kondigt aan controles te zullen blijven uitvoeren op het adres om het welzijn te controleren van de resterende dieren, onder meer ganzen. “We zullen opvolgen of de eigenaar zich aan de maatregelen houdt”, aldus Borgmans. Er werd proces-verbaal opgesteld.

“Ongezien”

Tot overmaat van ramp bleef het niet bij de tien dieren uit Putte: een mamapoes met twee kittens uit Heist-op-den-Berg en een moederdier met vier jongen uit Bonheiden werden in de loop van de dag bij de Dierenbescherming binnengebracht. “Nog een kitten van drie maanden is onderweg. Ik herinner mij dat we er ooit 17 hebben gehad, maar 19 is ongezien.”

De dieren allemaal een goede plek bieden, was een hele uitdagingen. De kittens werden opgevangen door pleeggezinnen, de volwassen dieren in het asiel zelf. “Gelukkig hebben we onze oude quarantaineruimte nog staan. Die komt nu goed van pas. Het is puzzelen en zoeken, maar het is gelukt zonder dat we compromissen hebben moeten sluiten: allemaal hebben ze voldoende plaats. De collega’s van Zemst boden ook al aan om te helpen, net zoals wij eerder dit jaar hen hielpen door honden over te nemen. Je hebt bondgenoten nodig”, besluit Kerselaers.