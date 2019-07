‘Muziek uit de Oude Doos’ wil 55-plussers betrekken bij festivalzomer Wannes Vansina

Oudere Mechelaars die graag dansen, moeten op dinsdag 9 juli op het Cultuurplein zijn. Daar vindt die dag de derde editie plaats van ‘Muziek uit de Oude Doos’. Vanaf 12 uur kan wie zich inschrijft via UiT in Mechelen deelnemen aan een barbecue (13 euro), van 14 tot 17 uur kan er gratis gedanst worden op oldies muziek van The Retroos. “Met deze activiteit is het in de eerste plaats de bedoeling om 55-plussers en ouderen actief te betrekken tijdens onze festivalzomer. We zijn een stad voor alle leeftijden en willen dat ook met een inclusief muziekaanbod uitstralen. Zo zetten we tijdens de andere maanden van het jaar met onze ‘Balcazars’ al in op het bereiken deze doelgroep en kiezen we ook in de zomer voor festivalmuziek voor alle leeftijden”, aldus schepen voor Senioren Alexander Vandersmissen.