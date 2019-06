‘Move it! XL’ zet mensen met psychische aandoening aan tot sporten Wannes Vansina

20 juni 2019

Parantee-Psylos organiseerde donderdag ‘Move it! XL’, een sportdag voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Een 500-tal deelnemers zakte vanuit alle uithoeken van Vlaanderen naar de Nekker in Mechelen af om er te proeven van een uitgebreid aanbod van niet minder dan 27 activiteiten. Dat varieerde van arrow tag over bubbelvoetbal tot jiu-jitsu. Iedereen kon op zijn niveau deelnemen. Met de sportdag wilde Parantee-Psylos mensen met een psychische aandoening aanzetten tot meer beweging en een duurzame sportparticipatie. Cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben immers vaak een inactieve levensstijl.