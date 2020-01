“Meneer probeerde vrouwen te overtuigen om seks met hem te hebben”: parkeerwachter moet zich laten behandelen voor seksuele problematiek TVDZM

08 januari 2020

13u10 0 Mechelen Een parkeerwachter uit het Mechelse zal zich moeten gaan laten behandelen voor zijn seksuele problematiek. De man stond eerder terecht omdat hij tijdens zijn rondes vrouwelijke autobestuurders lastig viel en hen probeerde te overtuigen om seks te hebben.

Nadat een vrouw net haar wagen had geparkeerd in Mechelen sprak beklaagde haar midden april 2018 plots aan. Eerst leek het volgens procureur des konings Lieselotte Claessens op een onschuldig gesprek maar dat ontaardde bijzonder snel: “Zo vroeg hij naar haar BH-maat en vertelde hij haar dat hij in het verleden al meermaals vrouwen had betaald om seks te hebben. Even later vroeg hij haar of hij ze niet kon overtuigen om dit ook te doen.” De vrouw diende via het parkeerbedrijf klacht in bij de politie en beklaagde werd verhoord.

Niet eenmalig

Onder meer omdat er in het verleden ook al klachten waren binnengekomen over de beklaagde. “Het was dus duidelijk niet bij die ene keer gebleven”, luidde het nog. De man ontkende de feiten oorspronkelijk en beweerde dat de vrouwen hem verkeerd hadden begrepen. “Maar intussen beseft hij dat hij een problematiek heeft”, klonk het bij zijn advocate Evelien Jacobs. “Sinds deze feiten pleegde hij er bovendien ook geen nieuwe meer.” Er werd een straf met probatie-uitstel voorgesteld, rechter Suzy Vanhoonacker ging daar ook op in.

Ontslag

Hoewel de beklaagde kort na de feiten werd ontslagen door het Mechelse parkeerbedrijf, is hij nog steeds actief als parkeerwachter. “Maar in een andere zone en bij een ander bedrijf”, klonk het nog.