“Mechelen moet zondag branden voor Andres” Wannes Vansina

06 december 2019

12u27 0 Mechelen “Mechelen moet zondag branden, zodat Andres het kan zien.” Ann Schockaert (42) verkoopt kaarsen voor Wereldlichtjesdag in de hoop dat zoveel mogelijk mensen een lichtje zullen branden voor alle overleden kinderen. Zelf verloor ze in mei haar oogappel (9) Andres. Haar enig kind overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Wie kaaswinkel Schockaert binnenstapt, kan er niet naast kijken. Tegenover de toonbank een prachtige foto van Andres, met de bril van zijn mama op zijn neus. Ervoor: een heleboel noveenkaarsen. Ann hoopt er nog zoveel mogelijk te verkopen.

Zondag vindt immers wereldwijd Wereldlichtjesdag plaats, de dag van het overleden kind. “Ik kende de dag al. Een vriendin verloor zeven jaar geleden haar kindje vlak na de geboorte en had mij een uitnodiging gestuurd. Op zo’n moment denk je: ‘Chance dat ik het niet ben’. Maar dat is nu anders.”

Op de begraafplaats van Mechelen vindt zondagavond een serene lichtjesstoet plaats. “Ik nodigde mijn familie en de vriendjes van Andres uit. Op het internet ging ik op zoek naar kaarsen. Zo kwam ik op het idee om in het kader van De Warmste Week ook kaarsen te gaan verkopen voor een goed doel. De handelaar was bereid een deel te sponsoren.”

Sinterklaas

Ann verkoopt de kaarsen met zelfgemaakt gedichtje voor 5 euro. De opbrengst gaat naar Say Goodbye, een vzw die zich inzet voor iedereen die een dierbare verloren heeft. “Je kan ermee chatten of naar een praatgroep gaan en ze organiseren vakanties. Ik heb er zelf nog niet zo veel contact mee gehad, maar ik voel wel dat ik het nodig ga hebben. In het begin heb je steun van familie en vrienden, maar voor hen gaat het leven voort.”

Ze verkocht al meer dan duizend kaarsen, onder meer ook in Go Shil!, de school van Andres. Ze probeerde ook op de zaterdagmarkt door bezoekers aan te spreken, maar dat lukte niet. “Een vrouw maakte verwijten. Ze steunde niks of niemand omdat ze als alleenstaande moeder ook nooit hulp had gekregen. Voor nu zaterdag heb ik gevraagd of ik een kraampje mag zetten.”

Met de verkoop heeft ze het gevoel dat ze iets kan doen voor Andres. Het geeft haar een boost. “Het geeft mij het gevoel dat ik zijn Sinterklaas en Kerstmis aan het voorbereiden ben. Ik hoop dat hij het voelt en er iets aan heeft.”

Hersenbloeding

Sinds het overlijden van haar zoon, staat haar leven stil. Ann probeert de mooie herinneringen te koesteren, maar de laatste dagen van zijn jonge leven blijven zich maar in haar hoofd afspelen. “Ik had gewerkt, moeder bracht Andres. Hij had een beetje hoofdpijn en buikpuin en ’s avonds heeft hij nog overgegeven. Een griepje, dacht ik.”

Het was geen griep. Toen de alleenstaande mama ’s ochtends haar oogappel wilde wekken, kwam er geen reactie. “Terwijl ik de ambulance belde, stopte hij met ademen. Ik heb nog proberen te reanimeren tot ze kwamen.” De hulpverleners kregen zijn hart weer aan het slaan en Andres verhuisde naar het UZA, maar hij zou het niet halen.

“Eerst dachten ze aan een hersenvliesontsteking, het bleek een hersenbloeding. Zoiets gebeurt raar of zelden bij een kind. Droeg hij het al van zijn geboorte mee als tikkende tijdbom? ‘Een wreed lot van de natuur’, zoals mijn broer zegt.”

Machine

Andres was een pientere kerel en een denker. Hij wilde wetenschapper worden. Al op 4-jarige leeftijd vroeg hij zijn mama naar de zin van het leven. De laatste twee jaar liep hij rond met het idee om een machine te maken die ervoor zou zorgen dat mensen nooit zouden sterven. “‘Als ik die heb gemaakt, dan moet Vake er als eerste op gaan liggen. Dat is de oudste.’, zei hij. Maar uiteindelijk is hijzelf de eerste die komt…”

Ze maakt haar zin niet af. “Hij heeft mij vaak gevraagd of er iets is na de dood. ‘Wat zou jij doen als ik dood ben?’ Ik weet nog dat ik heb geantwoord: ‘Schat, dan ga ik bij u in de kist liggen’.”

En hoewel er momenten zijn dat Ann het gevoel heeft dat haar leven geen zin meer heeft, vindt ze toch de kracht om zich in te zetten. Voor anderen en voor haar “grote stralende ster”. “Ik hoop dat er zondag op de vensterbanken heel veel kaarsen zullen branden zodat Andres zijn geliefde Mechelen kan zien.”