“Maak van Bruul en Botermarkt voetgangerszone” Wannes Vansina

21 oktober 2019

22u33 0 Mechelen Sp.a Mechelen stelde de gemeenteraad maandagavond voor om de Bruul en de Botermarkt uit te roepen tot voetgangerszone. Dat tijdens een debat over de fietszone.

De gemeenteraad boog zich maandagavond over een politieverordening voor de fietszone. Volgens de N-VA en CD&V gebeurt de invoering – zaterdag is het zover – holderdebolder. “Dit kan een goede maatregel zijn, had men er geen ‘rush job’ van gemaakt”, zegt Freya Perdaens (N-VA). Stefaan Deleus (CD&V) sprak van “louter symboolpolitiek”. “Het creëert alleen maar conflicten.”

Vlaams Belang sprak zich uit tegen. “Geen fietser is graag verkeersremmer. Het zorgt alleen maar voor frustratie en onduidelijkheid voor kinderen.”

Sp.a is wel voorstander, maar raadde aan het conflict tussen weggebruikers te ontmijnen. “Ze botsen letterlijk en figuurlijk op elkaar”, zegt Thijs Verbeurgt. Hij diende een amendement in om van de Bruul en de Botermarkt wandelstraten te maken tussen 9 en 18 uur. Het amendement werd niet weerhouden.

Volgens burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) gebeurt de invoering wel degelijk doordacht en volgen er evaluatiemomenten in het voorjaar en de zomer, telkens gepaard met een nieuwe campagne om de fietszone er bij de Mechelaars in te slijpen.

Volgens hem werden de scholen gevraagd om de fietszone op te nemen in de lessen verkeerskunde. “De fietszone gaat echt het verschil maken. Als de fietser de breedte van de straat opeist en de auto niet meer voorbij mag, gaat dat een wereld van verschil maken.”