“Leg bussen naar Rock Wercher in vanuit Mechelen” Wannes Vansina

22 oktober 2019

17u59 0 Mechelen “Leg ook vanuit Mechelen gratis festivalbussen in naar Rock Werchter.” Dat stelt gemeenteraadslid Klaas Delrue voor. De stad wil de vraag voorleggen aan De Lijn.

Vanuit Leuven en Aarschot kan je al gratis met de festivalbus naar Rock Werchter. “Geografisch gezien is het minstens zo logisch om dat ook vanuit Mechelen te doen. Op die manier wordt het festival beter ontsloten voor mensen uit het Waasland, de stad Antwerpen en de Kempen. Bijkomend voordeel is dat de horeca in de stad er wel zal bij varen”, zegt Delrue.

Hijzelf vindt het nogal zot om vanuit Mechelen eerst naar Leuven te sporen om daar op een overvolle bus te stappen. “Ik ben daarom al een paar keer met de fiets naar Rock Werchter gegaan, maar dat is best wel pittig”, aldus de zanger met Yevgueni, die het voorstel opstelde met collega-raadslid Mats Walschaers.

Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke zegt het voorstel te willen meenemen in het driemaandelijks overleg met vervoersmaatschappij De Lijn.

Shopping Shuttle

Sp.a stelt intussen voor om de Shopping Shuttle uit te breiden naar de wijken en dorpen zodat de bewoners op zaterdag vanuit hun woonplaats gratis van en naar het stadscentrum kunnen pendelen. Dat voorstel werd door het stadsbestuur verworpen.