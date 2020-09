Exclusief voor abonnees “Laat ons wegblijven van populistische praat”: Gemeenteraad ruziet over behoud openbare ruimte Wannes Vansina

28 september 2020

23u04 0 Mechelen Een grotendeels groen Kantvelde, een Beschermd Natuurpark Rivierenland, 13.530 nieuw aangeplante bomen en een ontharde Vrouwvlietvallei. Het waren maandagavond maar enkele onderdelen van een lange lijst die het Mechels stadsbestuur opsomde voor de gemeenteraad om aan te tonen dat het wél inzet op het behoud van de open ruimte. De oppositie was niet overtuigd.

De discussie over groenbehoud in Mechelen is bijzonder actueel. Een online petitie ‘Stop het verlies van natuur en open ruimte in Mechelen, voor het te laat is!’ van Natuurpunt Mechelen, over Mechelen Noord, werd op tien dagen tijd meer dan 3.000 keer ondertekend. “Mechelen versteent in steltempo”, zegt Nils Iwens. ‘Red het Zennebeemden Bos uit de handen van de Plopsa-groep’ van actiegroep Groene Buffer van Mechelen Zuid verzamelde op twee dagen tijd ruim 2.000 handtekeningen. Ook in Papenhof rommelt het.

