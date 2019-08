“Knip in Kruisbaan creëert meer verkeer in onze straat” Antoon Verbeeck

09 augustus 2019

17u27 0 Mechelen “Men wou het sluipverkeer en de snelheidsduivels aanpakken, maar het probleem is gewoon verplaatst” De verkeerssituatie in de straat Geerdegem-Schonenberg in Mechelen-Zuid is volgens buurtbewoners onhoudbaar geworden sinds de invoer van een knip met ANPR-camera in de Kruisbaan. Er worden te hoge snelheden gehaald en de straat slikt meer verkeer dan voordien.

De ANPR-camera werd geïnstalleerd ter hoogte van de school Pius X aan de Kruisbaan. Vanaf 1 juni is daar doorgaand gemotoriseerd verkeer door de straat niet meer toegelaten. Fietsen, speed pedelecs, taxi’s, hulpdiensten en bussen behouden wel doorgang. De camera is een maatregel tegen het sluipverkeer en moet een einde maken aan de hoge snelheden. De eerste boetes werden aan het begin van de zomervakantie uitgeschreven. Buren uit de Geerdegem-Schonenberg zagen naar eigen zeggen de laatste weken het verkeer in hun straat fors toenemen. “Het is hier altijd al een redelijk drukke baan geweest, dat kan niet ontkend worden. Maar de knip heeft het aantal wagens hier wel doen stijgen. Onze straat is populair bij chauffeurs die niet te ver willen omrijden richting snelweg. En er zijn er heel veel die hier al denken dat ze op een snelweg zijn”, getuigt een buurt.

“Bij de shiftwissels in de ochtend en avond is het hier precies het circuit van Zolder of Francorchamps. Ik wil niet weten welke snelheden ze hier halen. En dan zijn we nog maar in de zomervakantie. Wat gaat dat geven als het nieuwe schooljaar is gestart? Het is wachten op een zwaar ongeval. Verkeersagressie is ook dagelijkse kost”, vertelt inwoner van Geerdegem-Schonenberg Ivan Wilms. “Men wou het sluipverkeer en de snelheidsduivels pakken, maar het probleem is gewoon verplaatst. Persoonlijk zou ik in deze buurt meer controleren Ik heb het probleem begin deze week aangekaart bij de stad, maar wacht nog op een antwoord. Een aantal buurtcomités zouden dit op hun agenda hebben staan, maar ik hoop dat de stad toch nog voor september ingrijpt.”

Metingen in september

“De maatregelen die werden genomen in de Kruisbaan en aangrenzende straten, waaronder de Geerdegem-Schonenberg, kwamen voort uit een participatieproject met de buurtbewoners. Dit allemaal om het snelheidsprobleem en het sluipverkeer van de baan te helpen. Hiermee willen we ook het verkeer stimuleren om de rotonde aan Technopolis te nemen”, reageert Alexander Vandersmissen (Open Vld), mobiliteitsschepen in Mechelen. “Aangezien de Plaisancebrug tijdens deze zomervakantie onder handen genomen wordt en dit bepalend is voor de verkeersstromen, wachten we voorlopig met verkeersmetingen te doen in de buurt van de Kruisbaan en Geerdegem-Schonenberg. Het staat op de planning voor de maand september. Wanneer we deze cijfers hebben, kunnen we een evaluatie maken en al dan niet bijkomende maatregelen treffen.”