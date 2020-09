“Kijk eens naar de stad door de ogen van een andere Mechelaar”: Portrettenexpo in de straten wil Maneblussers verbinden Wannes Vansina

24 september 2020

16u33 0 Mechelen Zestien portretten van Mechelaars sieren sinds kort de muren van de stad. Het gaat om het sluitstuk van het project De Mensen Maken de Stad, dat twee jaar lang verhalen van Maneblussers verzamelde en deelde. De schepen van Diversiteit hoopt dat de foto’s en de bijhorende verhalen voor meer verbinding zullen zorgen. “Het is er afgelopen maanden niet beter op geworden.”

De levensgrote foto’s gemaakt door de Mechelse fotografe Lavinia Wouters hangen verspreid over de stad. Telkens hangt er een persoonlijk verhaal van een Maneblusser aan vast, variërend van een blinde muzikant over een alleenstaande mama en een KV-supporter die zijn thuis heeft bij armoedeorganisatie De Keeting tot een man die strijdt tegen jongdementie. Allemaal samen moeten ze aantonen hoe rijk de diversiteit van Mechelen is en willen ze de Mechelaar stimuleren om eens door de ogen van een stadsgenoot naar het leven te kijken.

“Er wonen fantastische mensen in Mechelen met heel boeiende levensverhalen. We nodigen alle Mechelaars uit om op stap te gaan en de foto’s en verhalen ter plekke te gaan ontdekken”, zegt schepen Gabriella De Francesco. Volgens haar neemt de nood aan positieve verbinding toe, is het belangrijk dat de Mechelaars elkaar weer gaan ontmoeten. “Want het samenleven is er de afgelopen maanden niet beter op geworden.”

Te gevaarlijk

Een van de geportretteerden is Erick Martinez (20). De jongeman ontvluchtte anderhalf jaar geleden het bendegeweld in El Salvador om in Mechelen een nieuw leven te beginnen. Hij woonde de lancering van de expo bij in de Koning Albertstraat in Walem, waar hij in een gastgezin woont. “Ik vind de foto prachtig en heb al verschillende vragen gekregen waarom mijn foto daar hangt. Ik leg dat graag uit.”

Hij verliet zijn geboorteland op vraag van zijn ouders, die El Salvador te gevaarlijk vonden voor hun zoon. Erick reisde de buren achterna naar België. “Ik moest alles alleen doen: mijn papieren regelen, een school zoeken, een bankrekening openen… Ik ben heel snel volwassen moeten worden.”

Kaffe

Hij vond het belangrijk snel Nederlands te leren en woont nu bij een gastgezin. “Ik hoor bij het gezin. In het weekend ga ik mee op familiebezoek. Dan drinken we ‘kaffe’ en eten we een pateeke”, toont hij dat hij intussen ook het Mechels dialect machtig is.

Wat hem opviel: Mechelaars hebben hobby’s. “Dat kende ik niet, maar ik heb er nu ook: wandelen en zwemmen”, lacht hij.

Volgens pleegmoeder Martine Loiselle, OKAN-leerkracht in de TSM, betekent zijn komst ook voor haar een meerwaarde.

Fietsroute

De fotolocaties en -verhalen ontdekken kan je via demensenmakendestad.be of in een brochure die te verkrijgen is bij UiT in Mechelen, het Sociaal Huis, het Huis van de Mechelaar, de wijk- en dorpshuizen en de lokale dienstencentra.

In samenwerking met de Fietsgids werd een fietsroute van zo’n 10 km uitgestippeld langs de verschillende foto’s. Deze gegidste tocht wordt elke maand georganiseerd met telkens een andere deelnemer in de kijker. Deelname kost 8 euro.