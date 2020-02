‘Kies je school’ in plaats van kamperen: aanmeldingen starten maandag Wannes Vansina

28 februari 2020

16u14 0 Mechelen Lokaal Overlegplatform (LOP) regio Mechelen lanceert maandag 2 maart ‘Kies je school’, een nieuwe website voor het inschrijven van kinderen in het gewone basisonderwijs in Mechelen, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Ouders krijgen een maand de tijd om hun zoon of dochter aan te melden voor de scholen van hun keuze. Kies je school moet een einde maken aan het veelvuldig schoolkamperen.

Aan een heleboel van de ruim zestig vestigingsplaatsen in de stad en de drie gemeenten werd de afgelopen jaren gekampeerd. Dat had te maken met de capaciteitsproblematiek – intussen zijn er wel heel wat schoolgebouwen bijgezet – en de populariteit van een aantal scholen. Ouders brachten soms tot wel twee weken de nacht door aan een schoolpoort.

Om daar komaf mee te maken en alle kinderen gelijke kansen te geven, lanceert het LOP daarom kiesjeschool.be. Vanaf maandag 2 maart om 12 uur tot en met 31 maart 12 uur kunnen ouders daar hun kind(eren) aanmelden. Wie dat niet doet, moet wachten tot de start van de vrije inschrijvingen op 29 mei, maar riskeert dan voor volzette scholen te komen staan.

Eerst aanmelden

Na de aanmeldingen bepaalt de computer op basis van de voorkeuren wie welke school toegewezen krijgt, ongeacht het moment van aanmelden. Daarbij wordt zoals nu wel rekening gehouden met het opleidingsniveau van de moeder (de zogenaamde indicatorplaatsen) om tot een goede spreiding te komen van kansarme kinderen.

Daarnaast kunnen de scholen zelf bepalen hoe ze willen dat kinderen worden geordend: op basis van afstand tot de school of door toeval. Een buurtschool zal eerder opteren voor het eerste, een methodeschool voor het tweede. De maximaal toegelaten verhouding bedraagt 80/20.

Ouders wordt gevraagd om zich via de website aan te melden voor verschillende scholen. Wie maar één school ingeeft, riskeert immers om volledig naast een plaats te grijpen en te moeten wachten tot de vrije inschrijvingen.

Dan inschrijven

Op 24 april worden de resultaten bekend gemaakt. Ouders krijgen daarna de tijd om hun kind in te schrijven in de hen toegewezen school tussen 4 en 26 mei. Plaats is er volgens LOP-voorzitter Stefaan Deleus genoeg. “In alle scholen samen zijn er 1.996 plaatsen voor kinderen geboren in 2018. Hiervan zijn er al 903 ingenomen door kinderen die een oudere broer of zus hebben op school of van wie de ouder er werkt. Zij kregen voorrang. Blijven nog 1.093 plaatsen voor 725 kinderen.”

Overigens geldt het systeem niet alleen voor kinderen geboren in 2018, maar ook voor alle kinderen die zich in een van de deelnemende scholen wensen in te schrijven, nadat ze bijvoorbeeld van school veranderen.

Omdat niet alle ouders in de mogelijkheid zijn om hun kind digitaal in te schrijven, zullen de stad en gemeenten begeleiding organiseren.

Secundair

Voor het secundair onderwijs in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver komt er een gelijkaardig systeem. Aanmelden kan daar pas vanaf 30 maart tot 24 april, via aanmelden.school.