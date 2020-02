“Je trein wacht niet op de liefde”: groen wil later aanbod voor bus en trein Wannes Vansina

14 februari 2020

10u34 0 Mechelen Er is nood aan een later aanbod voor bus en trein. Dat wat vrijdagochtend de boodschap van een ‘Valentrein’-actie van Groen aan de twee treinstations in Mechelen.

Volgens Groen is het aanbod van bus en trein er de laatste jaren stelselmatig op achteruitgegaan. Zeker ’s avonds is er een probleem.

“Om na avondje uit in Mechelen terug thuis te geraken in naburige gemeente Boortmeerbeek moet je om 23.31 uur al de laatste trein nemen. Maar vooral de tortelduifjes uit Leest zullen zich moeten reppen, want om 21.52 uur vertrekt hun laatste bus”, aldus de partij.

“Als het openbaar vervoer een echt alternatief wil zijn voor de wagen, dan moet er meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer komen”, zegt Groen-raadslid Rina Rabau.

Samen met federaal fractieleider Kristof Calvo wil ze werk maken van een uitbreiding van het aanbod in openbaar vervoer ’s avonds en van een nachtaanbod op de grote lijnen.