“Inrichting fietszone schept verwarring” Wannes Vansina

16 oktober 2019

17u49 0 Mechelen De ganse Mechelse binnenstad vormt vanaf 26 oktober een fietszone. Wie het centrum binnenrijdt, kan er nu al niet naast kijken. “Verwarrend en onveilig”, vindt de oppositie.

Een aannemer bracht deze week op de invalswegen een rood vlak met verkeersbord aan. “Een staaltje van creatief omspringen met de regelgeving. De gemeenteraad neemt pas maandag een beslissing over het reglement voor de fietszone”, zegt gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA).

Haar partij vraagt zich ook af hoe de stad weggebruikers denkt duidelijk te maken dat de straatmarkeringen nu nog niet gelden. “Het is niet de fietszone zelf die het probleem is. Maar de manier waarop ertoe gekomen werd is twijfelachtig en zorgt voor onnodige verwarring”, voegt Marc Hendrickx toe.

Volgens waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) past de stad de regelgeving wél correct toe. “Het is de bevoegdheid van het college om de fietszone in te voeren, de gemeenteraad keurt enkel de aanvullende politiereglementen goed zodat de politie deze ook kan afdwingen”, preciseert hij.

Volgens Vandersmissen kan het nu eenmaal niet anders dan de wegmarkeringen nu al aan te brengen. “De aannemer heeft tijd nodig, maar dan nog is er geen probleem. De markeringen zijn puur informatief en hebben geen juridische zeggenschap zoals verkeersborden.”

Meer informatie over de fietszone op www.mechelen.be/fietszone.