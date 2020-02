“In de val gelokt met een valse bestelling”: Tiener riskeert twee jaar cel voor overval op pizzakoerier Tim Van Der Zeypen

24 februari 2020

16u15 0 Mechelen Bilal B. (19) uit Mechelen riskeert een celstraf van twee jaar effectief na een overval op een koerier van Domino’s Pizza. Die pleegde hij volgens het parket samen met nog vier andere minderjarigen. Zelf ontkent hij alle betrokkenheid. “Ik ben er ingeluisd”, klonk het.

De pizzakoerier stapte in november 2019 naar de politie kort nadat hij op weg naar een levering was overvallen. Zelf verklaarde hij dat hij ter hoogte van het jaagpad langs de Dijle werd aangesproken door enkele jongeren die vervolgens gemaskerd en bewapend met een mes te voorschijn sprongen. Ze eisten het wisselgeld van de pizzakoerier. Alles samen amper dertig euro.

Via het IP-adres waarmee de pizza was besteld, kwamen de speurders uit bij vijf mogelijke verdachten. De jongeren hadden de pizzakoerier dus opzettelijk in de val gelokt met een valse bestelling. Het toestel waarmee de bestelling was geplaatst, kon gelinkt worden aan een minderjarige. Na zijn arrestatie volgden er vrijwel meteen bekentenissen. Maar de minderjarige wees de 19-jarige B. aan als uitvoerder.

“Er ingeluisd”

De jonge Mechelaar kon uiteindelijk worden gearresteerd en verhoord. Tot op heden blijft hij zijn betrokkenheid ontkennen. “Die minderjarige en ik hadden ruzie. Hij heeft er me ingeluisd. Ik was wel aanwezig op het moment van de feiten, maar ik heb niets gedaan”, zei hij vandaag tegen rechter Jessica Bourlet. Het parket hechtte weinig geloof aan zijn verklaringen. Het vorderde maandagochtend een celstraf van twee jaar effectief.

Aan de zijde van de verdediging werd dus om de vrijspraak gevraagd. Er zijn volgens de raadsman van B. te weinig elementen die naar zijn cliënt wijzen. “Bovendien kon het slachtoffer mijn cliënt ook niet aantonen als verdachte”, voegde de strafpleiter nog toe aan zijn pleidooi. De tiener was bij zijn arrestatie ook in het bezit van een mes. De verdediging vroeg hiervoor een opschorting.

Een vonnis volgt op 9 maart.