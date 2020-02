“Ik wou al lang een nieuwe gsm maar ik had er geen geld voor”: twee jongeren maken vals profiel aan op tweedehandswebsite en stelen iPhone Tim Van der Zeypen

18 februari 2020

11u40 0 Mechelen Twee twintigers riskeren elk een celstraf van tien maanden effectief voor een diefstal van een iPhone. De jongeren maakten op een tweedehandssite een vals profiel aan, spraken af met de verkoper en namen de gsm vervolgens mét geweld af.

“Ik wou een nieuwe gsm”, gaf een van de beklaagde eerlijk toe op zitting vandaag. Afgelopen zomer sprak het duo af met de verkoper van een iPhone op de parking van de Nekkerhal in Mechelen. Daar begonnen de twee jongeren te praten met de verkoper.

“Plots greep een van het doosje met de iPhone. De jongeren lipen weg”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “De politie werd er meteen bij gehaald en voerde een controle uit in de buurt. Op basis van de persoonsbeschrijving werden de beklaagden aangetroffen.”

Afwasser

De twee gingen vrijwel meteen over tot bekentenissen. Terwijl er bij Abdel E.G. een link werd gevonden naar het valse account, gaf zijn kompaan Yassine M. toe dat hij het initiatief had genomen. “Ik werkte als afwasser, maar had te weinig geld om mijn gsm die stuk was, te vervangen”, zei M.

Zijn advocate Liesbeth De Vleeschouwer vroeg een opschorting van straf. “Mijn cliënt heeft impulsief gereageerd en is daar niet trots op”, vulde Manu Bande, de advocaat van M’s kompaan aan. De strafpleiter vroeg een werkstraf. “Om het strafblad blanco te kunnen houden”, klonk het nog.

“Gepland”

Het parket leek deze gevraagde gunsten door de verdediging veel te mild te vinden. “Ze toonden dan misschien wel heel wat spijt en werkten goed mee. Feit blijft dat de beklaagde hun diefstal erg zorgvuldig planden”, besloot openbaar aanklaagster Van Looy. Zij vorderde tegen beiden een effectieve celstraf van tien maanden.

Volgende week wordt de zitting verdergezet.