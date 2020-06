“Ik kan het me niet meer herinneren”: Dertiger vraagt vrijspraak na inbraakpoging in auto Tim Van Der Zeypen

23 juni 2020

11u15 0

De 37-jarige Patrik V.d.H. uit Mechelen heeft vandaag op de rechtbank de vrijspraak komen vragen voor een inbraakpoging in een Volkswagen Polo. Die inbraak dateert van mei vorig jaar. Hiervoor werd hij inmiddels veroordeeld tot een celstraf. Een tijdje geleden werd hij opgepakt en sindsdien zit hij in de gevangenis van Mechelen. Daar tekende hij verzet aan tegen het vonnis. “Ik kan het me niet meer herinneren dat ik die inbraak heb willen plegen of heb gepleegd”, zei hij op zitting vandaag. “Ik was dronken.” De verklaring van een ooggetuige sprak wel in zijn nadeel. Voor het parket waren de feiten dan ook bewezen. “Meneer werd al vier keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer. Er is dus duidelijk een probleem met drinken”, luidde het nog. Vonnis binnenkort.