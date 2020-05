“Ik deed het om gemakkelijk geld te verdienen”: Eerlijke drugsdealer (25) riskeert 37 maanden cel Tim Van Der Zeypen

16u45 0 Mechelen Een 25-jarige man uit Mechelen riskeert een celstraf van 37 maanden voor het verhandelen van cocaïne. Een 25-jarige man uit Mechelen riskeert een celstraf van 37 maanden voor het verhandelen van cocaïne. Hij liep tegen de lamp nadat de politie een melding ontving over enkele verdachte gedragingen in de buurt van zijn woning. Zijn advocaat ontkende de feiten niet, maar benadrukte wel dat de twintiger niet professioneel te werk ging.

De politie van Mechelen-Willebroek werd in december 2019 ingelicht door een buurtbewoner van de Van Benedenlaan in Mechelen. Die was getuige van enkele verdachte gedragingen van een jongeman. De politie ging ter plaatse, hield toezicht en was zelfs getuige van een drugsdeal. De afnemer werd tegengehouden en gaf meteen toe dat hij drie gram cannabis had aangekocht. Hierop besloot de politie om een huiszoeking in zijn woning uit te voeren.

“Er werd onder meer zo’n drie kilogram drugs gevonden maar ook heel wat materialen, een professionele geldtelmachine alsook een afgesloten kluis. Hierin lag maar liefst 42.000 euro in”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Er waren ook aanwijzingen van een klantenbestand. Er werden elf mogelijke afnemers verhoord, vier ervan herkenden de beklaagde als dealer.” De twintiger werd opgesloten en verbleef vijfenhalf maanden lang in de gevangenis.

Negatieve spiraal

“Mijn cliënt bekent schuld”, zei H.’s advocaat Bart Vanmarcke op zitting. Hij kaderde de drugsdeals wel. “Je kan niet echt zeggen dat hij professioneel bezig was. Hij ging met de fiets of te voet naar de plek waar hij had afgesproken met afnemers en hield zijn opbrengsten in zijn slaapkamer.” Nog volgens de strafpleiter is hij er ook gewoon in gerold omwille van een negatieve spiraal. “Van slechte vrienden, het kiezen van de weg met de minste weerstand én gemakkelijk geldgewin”, klonk het nog.

Meester Vanmarcke vroeg daarom aan de rechtbank een kans en stelde een straf met uitstel voor. Zelf voegde de twintiger er nog aan toe dat hij heel wat spijt heeft en beloofde hij aan rechter Suzy Vanhoonacker dat hij nooit meer voor haar zou verschijnen. “Mijn ouders waren er van aangedaan. Het was een verrassing voor hen dat ik hiermee bezig was. Ze hadden dit nooit verwacht”, besloot de twintiger.

Een vonnis volgt op 8 juni.