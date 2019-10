“Ik blijf kalenders maken tot er een remedie is”: Kris Lamon zamelde al ruim 5.000 euro in voor Qiyo Wannes Vansina

09 oktober 2019

18u50 9 Mechelen Kris Lamon (59) uit Muizen heeft woensdag een cheque ter waarde van 2.666,74 euro overhandigd aan de olifantenverzorgers van ZOO Planckendael. “Zolang er geen remedie is voor olifantenherpes, ga ik door.”

Kris Lamon had een bijzondere band met Qiyo. Toen de jonge olifant overleed ten gevolge van olifantenherpes, was dat een zware klap voor haar. Een nieuwjaarsgeschenk voor de verzorgers – een kalender met enkele van haar prachtige olifantenfoto’s – viel zo in de smaak dat daaruit een grote actie volgde. Kris zamelde meer dan 3.000 euro in.

Een lenteactie met verjaardagskalenders, mokken en muispads volgde. Met opnieuw een enorme respons. Woensdag mocht ze andermaal een groot bedrag overmaken. “De actie kost me nachtwerk, maar dat is niet erg. Ik doe het voor Qiyo. Zolang er geen vaccin is, blijf ik door doen.”

De verzorgers namen de cheque dankbaar in ontvangst. “Wij vinden dit fantastisch”, zegt Ben Van Dyck. “Haar eerste cheque is gegaan naar de aanstelling van een onderzoeker door de faculteit Diergeneeskunde van de Nederlandse universiteit Utrecht. Deze cheque is bestemd voor ons eigen labo. We kochten een apparaat waarmee we bloedstalen kunnen analyseren.”

Intussen startte Lamon een derde actie. Ze verkoopt een grote jaarkalender (30 euro), een bureau-stakalender (17 euro) en een winkeltas met Qiyo op (8 euro). Opnieuw is de respons groot. “Onze schat leeft nog heel hard bij iedereen. Haar overlijden blijft nog altijd moeilijk. Meer info op de Facebookpagina ‘De olifanten van Planckendael’ en via krislamon@telenet.be.