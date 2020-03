‘Hulp voor helden’ matcht zorginstellingen met vrijwilligers Wannes Vansina

22 maart 2020

11u00 0 Mechelen Je wil de mensen in de zorg helpen maar je weet niet goed hoe? Dan je voortaan terecht op Je wil de mensen in de zorg helpen maar je weet niet goed hoe? Dan je voortaan terecht op hulpvoorhelden.be , een website die Vlaamse zorginstellingen en vrijwilligers matcht.

Drie IT-ondernemers maakten de website op vraag van de Vlaamse ziekenhuizen in 48 uur tijd. Vlamingen die ziekenhuizen en zorgcentra willen helpen in de strijd tegen het coronavirus, kunnen er zich registreren. Zorginstellingen kunnen via de site meteen de juiste vrijwilligers contacteren.

Emmaüs vzw, met maatschappelijke zetel in Mechelen, maakt al gebruik van de website. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen contact opnemen om hulp aan te bieden. Ik roep iedereen die een handje wil toesteken op gebruik te maken van deze website. Dat zal ook de administratieve diensten in onze voorzieningen ontlasten”, zegt voorzitter Inge Vervotte.

Enkele voorbeelden van vrijwillige diensten zijn: beschermende kledij maken, kinderopvang voor zorgverleners organiseren of hun inkopen doen of een babbeltje maken aan de telefoon met een oudere persoon.