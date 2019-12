“Hou Ottertrotter in Tivoli!” Wannes Vansina

23 december 2019

17u46 2 Mechelen CD&V uit kritiek op de beslissing om Ottertrotter te verhuizen van het Tivolipark naar de Kruidtuin. Mechelen Feest kaatst prompt de bal terug. “Het provinciebestuur schrapte de middelen voor mondiale festivals.”

Mechelen Feest kondigde vorige week aan dat Ottertrotter na 25 jaar zal verhuizen. Gemeenteraadslid Hamid Riffi is het daar niet mee eens. “Tivoli is een ideale uitvalsbasis voor het gezelligste festival van Mechelen. Bovendien was Ottertrotter het enige festival in Mechelen Noord.”

Volgens Riffi houdt het stadsbestuur ook haar woord niet. Hij verwijst naar het bestuursakkoord waarin Vld-Groen-M+ stelt het centrum te zullen ontlasten. In de plaats zouden de feesten meer worden gespreid in de wijken en dorpen.

Volgens Calvo was het geen gemakkelijke beslissing. “Door Ottertrotter in de Kruidtuin te organiseren, hopen we nog meer mensen te laten kennismaken met de boodschap van het festival. Het is ook een efficiëntiewinst: in de Kruidtuin is heel wat infrastructuur beschikbaar, in Tivoli helaas niet. We houden ook het aantal evenementen in de Kruidtuin gelijk, net omwille van de leefbaarheid.”

Hij kaatst de bal ook terug. “Het provinciebestuur - waar CD&V deel van uitmaakt - heeft dit jaar de middelen voor mondiale festivals en dus ook voor Ottertrotter geschrapt. Die weggevallen middelen waren voor Ottertrotter heel erg belangrijk.”