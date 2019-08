“Hondendrollen hebben mij al veel koeien gekost” Wannes Vansina

27 augustus 2019

18u51 0 Mechelen Mechelen en Willebroek zetten hun schouders onder twee campagnes van de Boerenbond tegen zwerfvuil en hondendrollen in de wei. “Elk jaar worden drie à vier van mijn dieren ziek”, getuigt landbouwer Ludo Slachmuylders.

De Boerenbond startte dit jaar een campagne tegen neospora, een parasiet die via de uitwerpselen van honden wordt overgedragen op vooral koeien, al zijn ook geiten en schapen vatbaar. Een gevolg is dat koeienkalfjes dood of misvormd op de wereld komen. “Het is een weinig bekende problematiek. Vandaar dat we hier vandaag extra de aandacht op vestigen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Koen Anciaux.

Bij veehouders is het probleem maar al te goed gekend. “Ik verlies elk jaar drie à vier dieren”, zegt Ludo Slachmuylders uit Hombeek. “Doordat mensen hun honden in de weides loslaten en de dieren hun uitwerpselen binnenkrijgen.” Overigens is het ook opletten geblazen als er geen koeien in de weide staan, want neospora kan ook worden overgedragen via gemaaid weidegras. “Hou honden dus aan de leiband”, luidt de aanbeveling.

Een andere problematiek waar boeren mee te kampen krijgen, is zwerfvuil. Blikjes en ander afval belandden zo in de voeding van de dieren. “In hooibalen vind je heel dikwijls blikjes terug. Ik heb eens gezien in het slachthuis toen ze een maag opendeden. Wat daar van rommel inzat!”, zegt Slachmuylders. Daarnaast kan afval ook landbouwvoertuigen beschadigen.