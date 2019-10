“Hoezo ik kan het niet?”: chef geeft kritische oud-leerkrachten lik op stuk en start als gastronomisch kok-aan-huis Wannes Vansina

11u40 2 Mechelen Hij roert dag in dag uit in de kookpotten van de FOD Economie, maar dat houdt Stijn Mariën (32) niet tegen om daarnaast ook nog culinaire zijsprongen te maken. Sinds kort is hij ook gastronomisch kok-aan-huis en geeft hij met prachtige gerechtjes de criticasters van zijn kokschool van weleer lik op stuk. “Jij kan het niet”, peperden ze mij in.

De Mechelaar werkt al twaalf jaar in de grootkeuken van het ministerie in Brussel. “Het is niet de meest uitdagende job, maar het geeft zekerheid qua uren en qua loon.” Daarnaast begeleidt hij Chateau Mariette, een kookploeg in Muizen. Maar het kriebelde wel om culinair meer te doen. Hij schoolde zich bij, experimenteerde met garen op lage temperaturen en moleculaire keuken, maar deed er verder weinig mee. Tot hij een keertje kookte voor vrienden.

“Ze waren zo enthousiast dat ze mij aanmoedigen om er meer mee te doen. Zo is de bal aan het rollen gegaan”, doet hij het verhaal van Chez Stijntj uit de doeken. De positieve feedback gaf hem het vertrouwen om naar buiten te komen met zijn talent. “Tijdens mijn studies restaurantkeuken heb ik moeten opboksen tegen het negativisme van mijn leerkrachten. Ik kreeg alsmaar te horen: ‘Ge kunt het niet. Ge gaat het nooit maken.’. Een leerkracht steunde mij wel: Patrick Caigneau, net als mijn mentors in Zwitserland en mijn Gentse naamgenoot Stijn Mariën.”

Van nul herbeginnen

Hij veranderde van school en ging grootkeuken studeren in Coloma. Twaalf jaar later keert hij nu terug naar zijn oude liefde: de betere restaurantkeuken. Chez Stijntj zegt te staan voor “catering aan huis of op locatie die de klassieke traiteur ver achter zich laat in kwaliteit en creativiteit”, van hapjes tot een rijkelijk vijfgangenmenu voor familiefeesten en vriendenbijeenkomsten. Op zijn website geeft hij een aantal suggesties, van huisgerookte zalm, carpaccio van coquille of chocolade bol gevuld met rice crispy en meringue. “Alles is bespreekbaar en aanpasbaar.”

Hij zorgt voor alle ingrediënten en kookt in de keuken van de gastheer en/of vrouw met het aanwezige materiaal. “Vaak vinden ze het leuk dat ik een topgerechtje kan toveren uit hun kookpannen en -potten.” Elke keer moet hij wel van nul herbeginnen. De wetgeving dwingt hem daartoe. “Van voedselveiligheid mag ik thuis niks voorbereiden, of ik zou al moeten investeren in een inox werktafel, een tweede frigo, een tweede diepvries. Wat niet te doen is.”

De kleinste

Een eigen restaurant is op korte termijn niet de ambitie. “Zeg nooit nooit, maar voorlopig is dat niet aan de orde, of ik moest de lotto winnen”, lacht hij. Hoe komt zijn taak trouwesn aan die vreemde naam? “Stijntje is mijn bijnaam omdat ik de kleinste was in de keuken. Chez Stijntje werd echter niet aanvaard. Vandaar dat het Stijntj is geworden.”

Meer info op chez-stijntj.be.