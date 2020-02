“Het stoppen kan ik maar nee blijven zeggen niet”: Drugsgebruiker wil begeleiding door drugsopvolgingkamer Tim Van Der Zeypen

21 februari 2020

12u40 0 Mechelen Een jonge Mechelaar stond vandaag voor de rechter nadat er in zijn gsm enkele verdachten berichten werden aangetroffen. Het parket veronderstelt dat het om drugsdealer gaat, de jongeman zelf ontkent: “Ik ben een gebruiker en wil graag stoppen maar ik kan het niet alleen.”

De politie kwam de jongeman op het spoor via enkele informatie die ze had verkregen. Na enkele observaties, besloot de politie over te gaan tot een controle van beklaagde en diens vriendin. In haar handtas werd een hoeveelheid cannabis gevonden.

“Ook tijdens de huiszoeking zelf werd er nog drugs gevonden”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting. “In zijn telefoon werden er dan weer enkele verdachte berichten gevonden. Hieruit kon worden opgemaakt dat hij ook drugs verkocht.”

“Geen winst”

Dat laatste werd met klem ontkent door de jongeman. Hij gaf wel toe dat hij enkele mensen had doorgestuurd naar mogelijke dealers of af en toe wat doorgaf aan vrienden. “Maar ik heb nooit winst gemaakt”, klonk het op zitting.

Het parket eiste een effectieve celstraf van tien maanden en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. Recent werd hij al veroordeeld tot een opschorting. Toen werd hij ook schuldig bevonden voor drugsfeiten maar kreeg hij voorlopig geen straf.

DOK

Het parket kon zich ook vinden in een begeleiding door de rechtbank in drugsopvolgingkamer (DOK). “Ik heb daar geen problemen mee”, zei hij tegen de rechter. “Ik gebruik twee joint per dag en wil heel graag stoppen. Op zich is dat geen probleem maar ik heb wel moeilijkheden om neen te blijven zeggen.”

Vonnis op 4 maart.