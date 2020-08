“Het kwam door corona”: Man die vader met houten trapspijl sloeg riskeert achttien maanden cel Tim Van Der Zeypen

26 augustus 2020

17u00 0 Mechelen Atik L. uit Mechelen heeft zich vandaag in de rechtbank moeten verantwoorden voor het slagen aan zijn vader. “Maar het had ook voor meer kunnen zijn”, zei de openbaar aanklager op zitting vanochtend. Hiermee verwees de Mechelse procureur naar de ernst van de feiten en de omstandigheden waarin de politie hem aantrof.

Dat gebeurde in juli jongstleden. Toen werden zij opgeroepen naar de ouderlijke woning van de beklaagde in Mechelen. Zijn zus had de politie gebeld omdat ze vreesde dat L. volledig door het lint was gegaan en iemand ging doden.

“Bij aankomst van de politie bleek de ruzie nog steeds aan de gang te zijn”, ging de aanklager verder. “De politie moest ook effectief zelf ingrijpen en man van de rest van het gezien scheiden.” Later zou blijken dat hij zijn vader had geslagen met een trapspijl. Een die hij kort daarvoor had afgebroken.

Lening

Het was ook niet de eerste keer dat de beklaagde door het lint was gegaan. Deze keer was de aanleiding een discussie over het lenen van vijftig euro. “De broer dacht dat hij er drugs mee ging kopen en verwittigde hun vader. Wanneer de vader, zijn zoon hierover aansprak, barste de hel los”, besloot de aanklager.

De man ontkende de feiten niet, maar leek niet bereid te zijn om mee te werken. Zo liet hij zich onder meer niet onderzoeken door een psychiater. Sinds de feiten werd hij opgesloten in de gevangenis. Het parket eiste een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro effectief.

Opgekropte frustraties

De verdediging vroeg enige mildheid en beweerde dat de beklaagde door het lint is gegaan door opgekropte frustraties. “Omdat zijn vrijheden beperkt waren door coronamaatregelen”, klonk het in het pleidooi van L.’s advocaat. “Hij voelde zich gevangene in eigen huis.”

De zaak wordt volgende week woensdag verder gezet.