‘Het kan niet’ bestaat niet voor Sjarabang: artiesten met beperking startten koor en dansgroep Wannes Vansina

16 juni 2019

10u45 0 Mechelen ‘Het kan niet’ bestaat niet. Het zou het motto kunnen zijn van het Mechels inclusief creatief atelier Sjarabang. Dat de leden kunnen schilderen en acteren bewezen ze al, dit werkjaar steken ze ook een dansvoorstelling in elkaar en zingen ze in koor. “Volgend jaar gaan we voor musical!”

En zeggen dat het allemaal begon met een probleem. “Bij de start van ons seizoen voor theater zaten we ineens met een groep van 33 mensen”, doet Sjarabang-oprichter Marleen D’Joos uit de doeken. “Het is leuk dat onze werking groeit, maar met zo’n grote groep een productie maken, is moeilijk. Vandaar dat we een dansproject en een koor startten. Met succes. Voor ons theater hielden we uiteindelijk nog maar vijf acteurs over”, lacht ze.

Geen beperking

De groep van elf dansers komt sinds oktober wekelijks bijeen in het Moreelshuis. Sociaal-cultureel werker Lize Coppens begeleidt het project, dansers van Dansstudio Marlynes leerde de passen aan. “Het is geweldig om deze voorstelling te maken. Het is super om te zien hoe ieder op zijn manier de dansen aanleert.” Dansen met mensen met een beperking lijkt een moeilijke opgave. “Het biedt net heel veel mogelijkheden. Ze bewegen wat anders, maar dat maakt het net boeiend en opent een nieuwe wereld. Ik zie geen beperking”, zegt Coppens.

De dansers hebben vaak weinig ervaring. “Ik speelde eerder toneel, maar heb nooit gedanst. Het is heel leuk, al is het voor mij soms moeilijker. Vooral hiphop. Ik moet goed nadenken en dan lukt het wel!”, zegt Jurgen Benoit (36). Laura Deyck (31) danst naar eigen zeggen wel “al keilang”. “In de home waar ik zit, hadden ze mij gezegd dat ze dit wilden doen voor mij. Ik ben iemand die snel leert. Het optreden zal leuk zijn. Dit is echt mijn ding”, glundert ze.

Driestemmig

Sjarabang kent niet alleen een nieuwe dansgroep, gelijktijdig ging ook het koor Sjarazang van start. Het idee komt van Karin De Bels, al had zij aanvankelijk wel iets geheel anders in gedachten. “Ik was mee als kookouder tijdens de zomerreis in de Provence en ’s avonds zongen we met de groep vaak liedjes. Ik vertelde Marleen dat ik wel eens liedjes wilde aanleren op een avond. Ben je donderdag vrij’, vroeg ze? Bleek dat ze élke donderdag bedoelde. Het koor was geboren”, lacht ze.

Karin kreeg er geen spijt van. Haar groep bestaat uit gepassioneerde zangers. “Ik dacht aan een paar nummers, maar intussen hebben we al een heel repertoire van Nederlandstalige liedjes. Iedereen zei in het begin: tweestemmig gaat nooit kunnen. Waar begin je aan? Maar het blijkt geen probleem. En als we die musical volgend jaar doen, dan ben ik geneigd om driestemmig uit te proberen.” De groep reageert laaiend enthousiast. “Doen we!”

Musical

Er komt dus een musical. “Dat wordt een grootse opgave”, beseft D’Joos. “Belangrijk is dat we een locatie vinden waar we kunnen oefenen. De vzw Mest helpt alvast zoeken.” Eerst organiseert Sjarabang nog Fest de Sjarabang, volgend weekend in theater ARSENAAL/LAZARUS. Bezoekers krijgen er vrijdag, zaterdag en zondag drie voorstellingen in een: dans, koorzang én theater. De acteurs kropen voor de gelegenheid ‘in de schilderijen’ van Salvador Dalí. Tickets kosten 10 euro. Meer info op www.sjarabangvzw.be.